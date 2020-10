Primo fine settimana di coprifuoco in città “I giovani devono essere responsabili”, l’annuncio del sindaco Napoli (Di giovedì 22 ottobre 2020) di Erika Noschese Primo fine settimana di coprifuoco per la città di Salerno, dopo l’ultima ordinanza del governatore della Regione Campania. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli si è detto disposto, dopo un’attenta verifica e una serie di incontri con il prefetto e il questore, a “limitare” le zone della movida per contrastare la diffusione dei contagi da Coronavirus. sindaco, stando a quanto prevede il nuovo dpcm un’eventuale coprifuoco dovrebbe decretarlo proprio il Primo cittadino. Lei si è già detto disponibile a verificare la fattibilità della richiesta ed eventualmente a procedere, dopo che lo scorso fine settimana ha perlustrato ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 ottobre 2020) di Erika Noschesediper la città di Salerno, dopo l’ultima ordinanza del governatore della Regione Campania. Ildi Salerno Vincenzosi è detto disposto, dopo un’attenta verifica e una serie di incontri con il prefetto e il questore, a “limitare” le zone della movida per contrastare la diffusione dei contagi da Coronavirus., stando a quanto prevede il nuovo dpcm un’eventualedovrebbe decretarlo proprio ilcittadino. Lei si è già detto disponibile a verificare la fattibilità della richiesta ed eventualmente a procedere, dopo che lo scorsoha perlustrato ...

Ultime Notizie dalla rete : Primo fine Kenny Chery realizza a fine primo tempo, Brescia a -6 Sportando Covid e crisi, boom di depositi in banca: italiani sempre più formiche

I soldi in cassaforte. Gli italiani sono nel panico a causa della pandemia e parcheggiano i soldi sui conto correnti: a settembre, secondo l’Abi, nei forzieri delle banche c’era ...

Aosta, il centro Covid per potenziare l’ospedale è in ritardo: “Pronto solo in primavera 2021”. Sospesi interventi chirurgici non urgenti

Nella corsa contro il tempo delle Regioni per l’ampliamento dei posti in rianimazione destinati ai pazienti Covid, dai medici della Valle d’Aosta arriva un grido di aiuto. “Le strutture sono sempre le ...

