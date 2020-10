Jannik Sinner-Gilles Simon, quarti ATP 250 Colonia: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jannik Sinner affronterà Gilles Simon nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Colonia II. Il tennista italiano ha annichilito il francese Pierre-Hughes Humbert e ora si troverà di fronte un nuovo transalpino, capace di firmare una grande impresa agli ottavi sconfiggendo il quotato canadese Denis Shapovalov. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per vincere la partita e proseguire la propria avventura sul cemento indoor della città tedesca, ma non dovrà assolutamente un avversario di grande carattere, il quale in carriera si è tolto anche lo sfizio di mettere ko Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer. L’altoatesino scenderà in campo venerdì 23 ottobre alle ore 14.00. Di seguito la data, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)affronteràneidi finale del torneo ATP 250 diII. Il tennista italiano ha annichilito il francese Pierre-Hughes Humbert e ora si troverà di fronte un nuovo transalpino, capace di firmare una grande impresa agli ottavi sconfiggendo il quotato canadese Denis Shapovalov. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per vincere la partita e proseguire la propria avventura sul cemento indoor della città tedesca, ma non dovrà assolutamente un avversario di grande carattere, il quale in carriera si è tolto anche lo sfizio di mettere ko Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer. L’altoatesino scenderà in campo venerdì 23 ottobre alle ore 14.00. Di seguito la, il ...

