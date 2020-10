Inchiesta zone rosse, indagato per epidemia colposa l’ex direttore generale della Sanità lombarda Cajazzo. Nel mirino dei pm di Bergamo anche altri quattro dirigenti (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ex direttore generale della sanità lombarda, Luigi Cajazzo, attualmente vice segretario generale sempre alla sanità, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Bergamo nell’ambito dell’Inchiesta sulla chiusura e la quasi immediata riapertura, il 23 febbraio scorso, del pronto soccorso di Alzano Lombardo (Bergamo), dove erano stati riscontrati dei casi di positività. Oltre a Cajazzo risultano indagati anche il suo vice dell’epoca, Marco Salmoiraghi, ancora attuale numero due della Direzione generale della Sanità, la dirigente di Areu Lombardia, Aida ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’exsanità, Luigi, attualmente vice segretariosempre alla sanità, è stato iscritto nel registro degli indagatiProcura dinell’ambito dell’sulla chiusura e la quasi immediata riapertura, il 23 febbraio scorso, del pronto soccorso di Alzano Lombardo (), dove erano stati riscontrati dei casi di positività. Oltre arisultano indagatiil suo vice dell’epoca, Marco Salmoiraghi, ancora attuale numero dueDirezioneSanità, la dirigente di Areu Lombardia, Aida ...

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta zone Inchiesta zone rosse, acquisito materiale Brusaferro (Iss) Adnkronos Zone rosse nella bergamasca: nuove acquisizioni in Regione

Nuove operazioni a Palazzo Lombardia, nell'ambito dell'inchiesta sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro e sulla gestione dell'ospedale di Alzano. Gli investigatori sono entrati negli uffici della ...

Coronavirus: indagato ex dg sanità Lombardia Cajazzo

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - L'ex dg della Sanità Lombarda, Luigi Cajazzo, è indagato dalla Procura di Bergamo insieme ad altri funzionari della Regione Lombardia nell'ambito dell'inchiesta con al ce ...

Nuove operazioni a Palazzo Lombardia, nell'ambito dell'inchiesta sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro e sulla gestione dell'ospedale di Alzano. Gli investigatori sono entrati negli uffici della