«I predatori» | la commedia di Pietro Castellitto è un’esplosione di creatività e risate

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ansia da prestazione suggerita dall’appartenenza a una delle famiglie di più alto lignaggio del cinema e della letteratura italiana Pietro Castellitto la esorcizza con l’ironia grottesca, con la complessità di dialoghi capaci di scardinare le certezze dello spettatore e di arrenderlo di fronte a una commedia in cui può aspettarsi di tutto e di più. I predatori, l’opera prima di Castellitto Junior come regista, già premiata alla sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia per la miglior sceneggiatura originale, parte da uno dei più grandi classici del repertorio leggero: il conflitto tra famiglie e, più in generale, di anime disfunzionali che si muovono guidate dalle pulsioni più elementari, dall’affermazione lavorativa alla risoluzione emotiva, dalla rabbia repressa all’irrazionalità più selvaggia. https://www.youtube.com/watch?v=KkBSsymntnw