F1 | rivoluzione Haas | via Kevin Magnussen e Romain Grosjean

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Larivoluziona la linea dei piloti, via. Mick Schumacher tra i candidati in corsa per un volante. Formula 1,in casa, via. La notizia è stata ufficializzata dal team che ha condiviso un post sui propri profili social annunciando l’addio dei due piloti. Di seguito il tweet condiviso dallasul proprio profilo Twitter.andwill part ways withF1 Team at the conclusion of the 2020 FIA Formula 1 World Championship.https://t.co/4sQOzsnTzW— ...