«Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid». Indiscrezioni dal Portogallo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è nuovamente positivo al Covid. La notizia arriva dal Portogallo. Ronaldo salterà lo scontro di Champions League della Juve con il Barcellona la prossima... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 ottobre 2020)è nuovamenteal. La notizia arriva dalsalterà lo scontro di Champions League della Juve con il Barcellona la prossima...

GoalItalia : Cristiano Ronaldo si è rasato a zero ???? [?? @Cristiano] - capuanogio : Secondo @cmjornal #Ronaldo è risultato ancora positivo al tampone #Covid19 - tuttosport : #Georgina: 'Cristiano #Ronaldo è una bomba, mi attira tutto di lui' - LordGalurd : +++ BREAKING NEWS +++ Dal Portogallo: Il Virus è risultato ancora positivo a Cristiano Ronaldo. #Juventus #FinoAllaFine - Trincao_FC : @sara_2437 @Cristiano no messi vs ronaldo ?? -