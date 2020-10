Ascolti TV | Mercoledì 21 ottobre 2020. In 4,2 mln per l’Inter su Canale 5 (16.5%), Ulisse 14.7%. Flop Bignardi 1%, Matrimonio a Prima Vista 3.3%. Bene Mattino Cinque (16.6%-18%) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ulisse Nella serata di ieri, mercoledì 21 ottobre 2020, su Rai1 Ulisse ha conquistato 3.246.000 spettatori pari al 14.7% di share (presentazione dalle 21.31 alle 21.43: 3.588.000 – 13.2%). Su Canale 5 Inter – Borussia Mönchengladbach ha raccolto davanti al video 4.239.000 spettatori pari al 16.5% di share (pre e post partita nel complesso: 3.129.000 – 11.9%). Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.459.000 spettatori pari al 6.5% di share (primo episodio: 1.496.000 – 5.9%; secondo episodio: 1.412.000 – 7.5%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.575.000 spettatori con il 9.2% (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.631.000 – 6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.862.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6% ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 ottobre 2020)Nella serata di ieri, mercoledì 21, su Rai1ha conquistato 3.246.000 spettatori pari al 14.7% di share (presentazione dalle 21.31 alle 21.43: 3.588.000 – 13.2%). Su5 Inter – Borussia Mönchengladbach ha raccolto davanti al video 4.239.000 spettatori pari al 16.5% di share (pre e post partita nel complesso: 3.129.000 – 11.9%). Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.459.000 spettatori pari al 6.5% di share (primo episodio: 1.496.000 – 5.9%; secondo episodio: 1.412.000 – 7.5%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.575.000 spettatori con il 9.2% (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.631.000 – 6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.862.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6% ...

