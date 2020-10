Toscana: Simone Bezzini (Pd) assessore alla sanità. Giovedì 22 ottobre le altre deleghe (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gli altri sei assessori, ai quali saranno assegnate le deleghe domani 22 ottobre, sono Stefano Baccelli, Stefano Ciuoffo, Leonardo Marras, Monia Monni, Alessandra Nardini, Serena Spinelli. Il nuovo assessore alla sanità, Simone Bezzini, nato a Colle Val d'Elsa, ha 51 anni, ed è stato presidente della Provincia di Siena Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gli altri sei assessori, ai quali saranno assegnate ledomani 22, sono Stefano Baccelli, Stefano Ciuoffo, Leonardo Marras, Monia Monni, Alessandra Nardini, Serena Spinelli. Il nuovosanità,, nato a Colle Val d'Elsa, ha 51 anni, ed è stato presidente della Provincia di Siena

davidallegranti : Giunta fatta in Toscana. Alla fine Iv entra. Assessore alla Salute è Simone Bezzini, Pd, ex presidente della Provin… - soteros1 : RT @FirenzePost: Toscana: Simone Bezzini (Pd) assessore alla sanità. Giovedì 22 ottobre le altre deleghe - FirenzePost : Toscana: Simone Bezzini (Pd) assessore alla sanità. Giovedì 22 ottobre le altre deleghe - AnsaToscana : Regioni, Giani, Simone Bezzini nuovo assessore a sanità Toscana. Domani l'attribuzione delle deleghe a tutta la Giu… - AleSalvi12 : RT @davidallegranti: Giunta fatta in Toscana. Alla fine Iv entra. Assessore alla Salute è Simone Bezzini, Pd, ex presidente della Provincia… -