Papa Francesco | Favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) " Glihanno diritto di essere in una famiglia . Sono figli di Dio, e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso". Sono le frasi dicontenute in un documentario...

"Ciò che dobbiamo creare - prosegue il pontefice - è una legge sulle unioni civili. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale".Una dichiarazione che farà discutere, in un contesto culturale già particolarmente interessato da contrasti interni e da polemiche: Papa Francesco si è espresso in maniera favorevole rispetto alle ...