L'autocertificazione per il coprifuoco in Lombardia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È ufficiale: in Lombardia scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì 22 ottobre e per muoversi servirà un'autocertificazione. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha cofirmato l’ordinanza, come si preannunciava, in intesa con il ministro della Salute, Roberto Speranza. L'ordinanza impone all'art.1 che avvengano – nell'orario di coprifuoco dalle 23 alle 5 - solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute, in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e autodichiarazione per certificare gli spostamenti. Le norme saranno valide fino al 13 novembre 2020. Il ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È ufficiale: inscatta il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì 22 ottobre e per muoversi servirà un'. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha cofirmato l’ordinanza, come si preannunciava, in intesa con il ministro della Salute, Roberto Speranza. L'ordinanza impone all'art.1 che avvengano – nell'orario di coprifuoco dalle 23 alle 5 - solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute, in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e autodichiarazione per certificare gli spostamenti. Le norme saranno valide fino al 13 novembre 2020. Il ...

fattoquotidiano : Torna l’autocertificazione per il coprifuoco in Lombardia: in giro dalle 23 alle 5 solo per motivi di lavoro o urge… - myrtamerlino : Mentre #Conte chiede aiuto a #Fedez e #Ferragni, Cirio chiude i centri commerciali in Piemonte nel weekend, #DeLuca… - Corriere : Coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5, firmata l’ordinanza. Per spostarsi serve l’autocertificazione - leeveean : @LaGrevia La cosa più bella invece è che se viene un turista può fare un po' il cazzo che vuole mentre mia mamma de… - sadape54 : Coprifuoco in Lombardia, firmata l'ordinanza: da domani per spostarsi dalle 23 alle 5 serve l'autocertificazione… -