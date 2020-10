Il Genoa torna a sorridere: guariti altri cinque giocatori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Genoa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che cinque giocatori della prima squadra si sono negativizzati dal coronavirus. Di seguito la nota del club rossoblù. Il Genoa Cfc comunica che Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager e Davide Zappacosta sono risultati negativi al Covid-19. I calciatori hanno già sostenuto o le visite di idoneità medico-sportiva. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato chedella prima squadra si sono negativizzati dal coronavirus. Di seguito la nota del club rossoblù. IlCfc comunica che Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager e Davide Zappacosta sono risultati negativi al Covid-19. I calciatori hanno già sostenuto o le visite di idoneità medico-sportiva. L'articolo ilNapolista.

napolista : Il Genoa torna a sorridere: guariti altri cinque giocatori Con questo nuovo gruppo di negativizzati, si conclude l’… - FcInterNewsit : Si ridimensiona la crisi Covid per il Genoa: risultato negativo, Criscito torna a casa - AroundJuventus : La #Juventus torna a vincere una partita in trasferta dopo 112 giorni: l'ultima vittoria su campo avversario risali… - Dalla_SerieA : Napoli, Insigne torna in gruppo: punta a esserci col Benevento - - Dalla_SerieA : Serie A, il posticipo Verona-Genoa si chiude senza reti - -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa torna Il Genoa torna a sorridere: guariti altri cinque giocatori - ilNapolista ilnapolista Si gioca col rischio calcolato

L’Alkmaar è un focolaio di contagio, come lo fu il Genoa. Nessuna delle due squadre viene fermata ... Il Napoli scende di un gradino e torna in Europa League dopo quattro anni filati in Champions.

Quando torna Hakimi: tempi di recupero e possibile rientro

L'Inter ha comunicato la positività di Hakimi al Covid-19: il marocchino salterà le prime due di Champions, potrebbe tornare contro il Real Madrid.

L’Alkmaar è un focolaio di contagio, come lo fu il Genoa. Nessuna delle due squadre viene fermata ... Il Napoli scende di un gradino e torna in Europa League dopo quattro anni filati in Champions.L'Inter ha comunicato la positività di Hakimi al Covid-19: il marocchino salterà le prime due di Champions, potrebbe tornare contro il Real Madrid.