“Elisa Isoardi? Sta sempre peggio”: la situazione della ex di Matteo Salvini non è buona (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Oggi Elisa con la caviglia sta peggio degli altri giorni. È andata a fare la risonanza e non si può allenare. Speriamo si riprenda nei prossimi giorni”. Parole di Raimondo Todaro che in una instagram story ha aggiornato i fan sull’infortunio di Elisa Isoardi. A quanto pare la ex di Matteo Salvini rischia di saltare la puntata (o il programma?). Coppia tra le più apprezzate, Elisa e Raimondo hanno subito due ‘stop’: il primo per un’operazione urgente (appendicite) subita da Todaro e il secondo per la caviglia di Elisa. Il ballerino chiude infatti il video dicendo: “Comunque siamo due ragazzi fortunati“. Riuscirà Milly Carlucci a portare a termine il suo show nonostante positivi al covid, operazioni d’urgenza e tendiniti? C’è da scommetterci: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Oggi Elisa con la caviglia sta peggio degli altri giorni. È andata a fare la risonanza e non si può allenare. Speriamo si riprenda nei prossimi giorni”. Parole di Raimondo Todaro che in una instagram story ha aggiornato i fan sull’infortunio di Elisa. A quanto pare la ex dirischia di saltare la puntata (o il programma?). Coppia tra le più apprezzate, Elisa e Raimondo hanno subito due ‘stop’: il primo per un’operazione urgente (appendicite) subita da Todaro e il secondo per la caviglia di Elisa. Il ballerino chiude infatti il video dicendo: “Comunque siamo due ragazzi fortunati“. Riuscirà Milly Carlucci a portare a termine il suo show nonostante positivi al covid, operazioni d’urgenza e tendiniti? C’è da scommetterci: ...

