Nobili | Calenda più attaccato di Raggi da esponenti Pd

Roma – "La reazione del Pd mi ha fatto impressione. Oggi ho visto una serie di dichiarazioni di vario genere che lo attaccano per la sola ipotesi che Calenda osi candidarsi a sindaco". Lo ha detto Luciano Nobili, deputato di Italia Viva e uomo forte del partito di Renzi a Roma, intervistato dall'agenzia Dire nell'ambito della rubrica DIREzione Roma. "Forse piu' dichiarazioni di esponenti del Pd contro Calenda in 48 ore che in cinque anni contro la sindaca Raggi. Questo da' il metro della confusione di alcuni esponenti di centrosinistra". "Io credo che al tavolo del centrosinistra ribadiremo quanto detto- ha aggiunto Nobili- vogliamo una coalizione di centrosinistra con un progetto chiaro e un candidato molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Nobili Calenda Nobili: mi appello a ragionevolezza, con Calenda si vince RomaDailyNews Il gelo, ma possiamo dire anche rabbia, di Zingaretti per la candidatura di Calenda

Il gelo, ma possiamo dire anche rabbia, di Zingaretti per la candidatura di Calenda è in queste parole che il segretario del Pd non pronuncia ma fa pronunciare dai suoi: «Non ci si ...

Comunali 2021, Calenda candidato sindaco: ecco chi è pronto a sostenerlo a sinistra

Dai renziani a "base riformista" l'ex ministro ha già un buon numero di sostenitori a sinistra che appoggerebbero di buon grado la candidatura ...

Il gelo, ma possiamo dire anche rabbia, di Zingaretti per la candidatura di Calenda è in queste parole che il segretario del Pd non pronuncia ma fa pronunciare dai suoi: «Non ci si ...Dai renziani a "base riformista" l'ex ministro ha già un buon numero di sostenitori a sinistra che appoggerebbero di buon grado la candidatura ...