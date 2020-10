Coprifuoco Lombardia, chi può uscire e chi no: ipotesi autocertificazione (Di martedì 20 ottobre 2020) Stop alle uscite dalle 23 alle 5 del mattino. Da giovedì 22 ottobre in Lombardia verrà istituito il ‘Coprifuoco’. La richiesta è stata trasmessa dai sindaci, i capigruppo e il governatore Attilio Fontana: il governo ha dato l’ok. La Regione più colpita durante la prima ondata inasprisce le restrizioni per limitare la diffusione del virus. Come successo durante il lockdown si potrà uscire solo in casi eccezionali: motivi di lavoro e comprovata necessità. Per questo dovrebbe tornare anche l’autodichiarazione. Sul modulo dovranno essere specificati i motivi dell’uscita. Dovrà essere specificata la destinazione se si va a lavorare, per motivi di urgenza dovrà essere invece illustrato il motivo, la destinazione e la durata dell’uscita. Oggi, ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 ottobre 2020) Stop alle uscite dalle 23 alle 5 del mattino. Da giovedì 22 ottobre inverrà istituito il ‘’. La richiesta è stata trasmessa dai sindaci, i capigruppo e il governatore Attilio Fontana: il governo ha dato l’ok. La Regione più colpita durante la prima ondata inasprisce le restrizioni per limitare la diffusione del virus. Come successo durante il lockdown si potràsolo in casi eccezionali: motivi di lavoro e comprovata necessità. Per questo dovrebbe tornare anche l’autodichiarazione. Sul modulo dovranno essere specificati i motivi dell’uscita. Dovrà essere specificata la destinazione se si va a lavorare, per motivi di urgenza dovrà essere invece illustrato il motivo, la destinazione e la durata dell’uscita. Oggi, ...

