Untore Hiv, confermata in appello la condanna a 24 anni per Talluto. 'Contagiò una trentina di ragazze' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Confermati 24 anni di carcere per 'l'Untore dell'Aids' Valentino Talluto , l'uomo accusato di aver contagiato con l'Hiv, volontariamente, una trentina di ragazze a Roma. Nel processo di appello-bis, è ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Confermati 24di carcere per 'l'dell'Aids' Valentino, l'uomo accusato di aver contagiato con l'Hiv, volontariamente, unadia Roma. Nel processo di-bis, è ...

