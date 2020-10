Traffico Roma del 19-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane non molto ilregistrato in queste ore qualche problema in Prati per un incidente avvenuto all’incrocio tra via Andrea Doria via Giordano Bruno a Tuscolano la polizia locale Cisliano un altro incidente in via Tarquinio Collatino all’altezza di via Marco Nobiliore incidente anche nella zona di San Giovanni in via Taranto all’altezza di via Foligno al centro ricordiamo che per lavori via Cesare Battisti e via IV Novembre sono percorribili soltanto in direzione di Piazza Venezia da Piazza Venezia al...