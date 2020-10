“Se non riusciamo a frenare la corsa del virus, il rischio è che a Natale pagheremo dazio”, avverte il virologo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Commentando le recenti disposizioni inserite dal governo nel Dpcm, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi, ravvisa forse fin troppa ‘morbidezza’. Il virologo parla infatti di “misure soft, e si fa appello al buonsenso dei cittadini. Il rischio però è che, se la situazione peggiora, gli effetti più pesanti li vedremo a Natale”. In tutto ciò ha tenuto a sottolineare Pregliasco, ”sono convinto comunque che la scuola vada preservata. Per farlo è utile ‘sgonfiare’ un po’ i trasporti potenziando lo smartworking e adottando la didattica a distanza per i più grandi, penso agli ultimi anni del liceo e all’università, e mantenendo in classe i più piccoli”. Il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 ottobre 2020) Commentando le recenti disposizioni inserite dal governo nel Dpcm, Fabrizio Pregliasco,dell’Università degli Studi, ravvisa forse fin troppa ‘morbidezza’. Ilparla infatti di “misure soft, e si fa appello al buonsenso dei cittadini. Ilperò è che, se la situazione peggiora, gli effetti più pesanti li vedremo a”. In tutto ciò ha tenuto a sottolineare Pregliasco, ”sono convinto comunque che la scuola vada preservata. Per farlo è utile ‘sgonfiare’ un po’ i trasporti potenziando lo smartworking e adottando la didattica a distanza per i più grandi, penso agli ultimi anni del liceo e all’università, e mantenendo in classe i più piccoli”. Il ...

