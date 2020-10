Scuole chiuse in Campania, il Tar respinge il ricorso dei genitori (Di lunedì 19 ottobre 2020) Scuole chiuse in Campania, respinto il ricorso dei genitori. Il Tar: “Regione pronta a rivedere la misura”. NAPOLI – Scuole chiuse in Campania, respinto il ricorso dei genitori. Un gruppo di mamme e papà si era appellato al Tar per chiedere il ritorno in classe dei loro figli e la sospensione dell’ordinanza della chiusura degli istituti fino al 30 ottobre. Il Tribunale amministrativo non ha accettato quanto chiesto dai genitori. Le classi rimarranno blindate, come previsto dalla misura decisa da De Luca. Provvedimento che potrà essere rivista nelle prossime settimane, sulla base del nuovo dpcm del presidente Conte. Scuola chiuse in ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020)in, respinto ildei. Il Tar: “Regione pronta a rivedere la misura”. NAPOLI –in, respinto ildei. Un gruppo di mamme e papà si era appellato al Tar per chiedere il ritorno in classe dei loro figli e la sospensione dell’ordinanza della chiusura degli istituti fino al 30 ottobre. Il Tribunale amministrativo non ha accettato quanto chiesto dai. Le classi rimarranno blindate, come previsto dalla misura decisa da De Luca. Provvedimento che potrà essere rivista nelle prossime settimane, sulla base del nuovo dpcm del presidente Conte. Scuolain ...

repubblica : Coronavirus, fiume di gente a Porta Portese. I presidi: 'Scuole chiuse ma mercato 'pro-Covid' aperto?' - fattoquotidiano : Covid, il Tar della Campania respinge il ricorso contro le scuole chiuse: “Primario diritto alla salute” - SkyTG24 : Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione - tvbusiness24 : Le scuole in Campania rimangono chiuse. Il Tar rigetta il ricorso di mamme e insegnanti che volevano che gli istitu… - sorrentopress : Bocciato il ricorso contro l'ordinanza di De Luca, le scuole in Campania restano chiuse -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione Sky Tg24 Bocciato il ricorso contro l’ordinanza di De Luca, le scuole in Campania restano chiuse

Il Tar Campania ha respinto il ricorso presentato da alcuni genitori e non ha annullato l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca sulla chiusura delle scuole. “La Regione – si legge nel ...

Intimidazioni e spiate. La libertà "uccisa" in undici giorni

Lunedì 5 ottobre il prof di storia Samuel Paty parla in classe della libertà di espressione mostrando due vignette su Maometto pubblicate da Charlie Hebdo ...

Il Tar Campania ha respinto il ricorso presentato da alcuni genitori e non ha annullato l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca sulla chiusura delle scuole. “La Regione – si legge nel ...Lunedì 5 ottobre il prof di storia Samuel Paty parla in classe della libertà di espressione mostrando due vignette su Maometto pubblicate da Charlie Hebdo ...