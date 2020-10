RTX 3070: lancio per fine ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) NVIDIA si prepara al lancio ufficiale delle nuove schede RTX 3070 e diversi rivenditori ricevono i primi stock per il lancio di fine ottobre. RTX 3070 – Potenza, prezzo e lancio Le RTX 3070 fanno parte della fascia medio-alta della nuova serie 3000 sviluppata e commercializzata dai laboratori NVIDIA. A differenza delle schede RTX 3090 e RTX 3080 troviamo delle specifiche, come anche il prezzo, maggiormente contenute. Nonostante la riduzione di prestazioni rispetto ai due modelli di punta, c’è da evidenziare che le RTX 3070 superano le prestazioni delle RTX 2080 TI (top di gamma della precedente generazione). I dati condivisi da NVIDIA puntano su una presenza di 5888 Cc (CUDA core), 184 RTc (Ray-Tracing core), 8GB di ... Leggi su windowsinsiders (Di lunedì 19 ottobre 2020) NVIDIA si prepara alufficiale delle nuove schede RTXe diversi rivenditori ricevono i primi stock per ildi. RTX– Potenza, prezzo eLe RTXfanno parte della fascia medio-alta della nuova serie 3000 sviluppata e commercializzata dai laboratori NVIDIA. A differenza delle schede RTX 3090 e RTX 3080 troviamo delle specifiche, come anche il prezzo, maggiormente contenute. Nonostante la riduzione di prestazioni rispetto ai due modelli di punta, c’è da evidenziare che le RTXsuperano le prestazioni delle RTX 2080 TI (top di gamma della precedente generazione). I dati condivisi da NVIDIA puntano su una presenza di 5888 Cc (CUDA core), 184 RTc (Ray-Tracing core), 8GB di ...

Infatti, le nuove schede VISION OC, disponibili nei modelli GeForce RTX 3090, RTX 3080 e, prossimamente, RTX 3070, dispongono di un sistema di raffreddamento a tripla ventola Windforce 3X. La ...

AMD Big Navi, la GPU Radeon RX 6900 XT avrà una velocità di clock di 2.4 GHz?

In attesa della fatidica data del 28 ottobre 2020 in cui AMD svelerà ufficialmente le nuove schede video con architettura RDNA2, continuano a trapelare ...

