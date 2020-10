Migranti positivi al Covid non accettano quarantena e aggrediscono la Polizia | 5 feriti | il caso finisce in Parlamento

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “La nuova sassaiola di stamattina ha prodotto altri 5, che con prognosi tra i 3 e i 5 giorni, tutti agenti del Reparto Mobile di Reggio Calabria che si aggiungono ai due di ieri. E poteva andare molto peggio se non fosse stato per la professionalita’ loro e del dott. Trotta, dirigente del commissariato di Gioia Tauro“. Lo afferma, in una nota, Vincenzo Chianese, Segretario generale del sindacato Es. “Per tutto il giorno la questura, collegata in tempo reale con il Dipartimento della pubblica sicurezza, coadiuvata da mediatori culturali – aggiunge Chianese – ha gestito la situazione riuscendo a stabilire un dialogo con i rivoltosi, che non possono piu’ lavorare perche’ inclusi nella zona rossa. Grande assente l’autorita’ politica, che ancora una volta ha scaricato sulle ...