Live-Non è la D'Urso, il miracolo si ripete: share, Barbara D'Urso asfalta la concorrenza (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il miracolo si ripete. Barbara d'Urso vola ancora con Live-Non è la D'Urso. Picchi pazzeschi del 23 % con quasi 4 milioni di spettatori e 9 milioni di contatti sui social. In media Carmelita segna il 14.5%, Fabio Fazio 11.4%-8.2%, Massimo Giletti 6.3%-5%. E a Cologno si brinda ancora una volta. La puntata di domenica 18 ottobre del Live è stata piena di scoop con l'arrivo di una novità: la sfera Gold con Cristiano Malgioglio. Adesso, la curva dello share non lascia scampo ai competitors, che si leccano le ferite. Infatti, Live - tra share e contatti - resta il talk leader della domenica sera. Nella lunga diretta della ...

