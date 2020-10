I punti deboli dei coronavirus

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 ottobre 2020) C'è una nuova via perseguita dai ricercatori per combattere il Covid-19: quella di guardare ai suoi virus "cugini", il Sars-Cov-1 e il Mers-CoV, responsabili, rispettivamente della Sars e della Mers. Un gruppo internazionale di circa 200 ricercatori proveniente da sei nazioni annuncia su Science di aver identificato alcuni importanti meccanismi molecolari cruciali per la proliferazione comuni a tutti e tre i. Secondo i ricercatori, queste conoscenze aprirebbero la strada a nuovi farmaci potenzialmente capaci di bloccarli e la cui risposta sarebbe estremamente rapida anche contro nuovi ceppi di, e non solo il Covid-19. La strategia dei ricercatori è stata quella di determinare come le proteine del virus e quelle dell'uomo interagiscono e soprattutto individuare idelle cellule umane nei quali ...