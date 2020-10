Cdp | ok ad offerta su 88% di Autostrade con Blackstone e Macquaire

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a CDP Equity "a procedere alla presentazione, insieme aInfrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, di un`per l`acquisizione dell`88,06% diper l`Italia detenuto da Atlantia. L`operazione, spiega Cassa Depositi e Prestiti in una nota diffusa dopo la decisione del Cda, prevede anche "la sottoscrizione di un term sheet volto a disciplinare i principali termini e condizioni e gli assetti di governance di una società di nuova costituzione partecipata da CDP Equity quale primo azionista,e Macquarie, che sarà utilizzata per la realizzazione dell`investimento".Cdp Equity,intendono proporre ad Atlantia la ...