Parma | Liverani | «Tra Covid e infortuni fatta una gran partita»

(Di domenica 18 ottobre 2020) Fabioha commentato la prestazione dei suoi dopo Udinese-Fabio, allenatore del, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la prestazione della sua squadra nella sconfitta in trasferta per 3 a 2 contro l’Udinese.– «Ho la fortuna di allenare un gruppo forte, ma siamo tanti. Sono arrivati nuovi calciatori e quindi ci vuole tempo. Tracon le nazionali, chi è tornato venerdì, abbiamo fatto un’ottima. Abbiamo preso il 3-2 in contropiede, è lo spirito della squadra. Sono felice di avere questo gruppo e con pazienza ci toglieremo soddisfazioni». Leggi su Calcionews24.com

clikservernet : Liverani: «Covid e infortuni ci fermano, ma il Parma darà soddisfazioni» - Noovyis : (Liverani: «Covid e infortuni ci fermano, ma il Parma darà soddisfazioni») Playhitmusic - - 1913parmacalcio : Mister #Liverani dopo #UdineseParma: 'Nonostante le difficoltà la squadra ha risposto bene, sono felice di questo g… - sportli26181512 : #Parma, Liverani: 'Fatta un'ottima partita, nonostante covid e infortuni': Il tecnico ducale: 'Sono orgoglioso del… - sportli26181512 : Liverani: 'Tante difficoltà ma orgoglioso di questi ragazzi, ci toglieremo soddisfazioni': Liverani: 'Tante diffico… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Liverani

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la prestazione della sua squadra nella sconfitta in trasferta per 3 a 2 contro l’Udinese. COVID E INFORTUNI – «Ho la ...Inoltre l’attaccante si è detto felice per il gol, contro un’ottima squadra come il Parma: “L’importante è segnare, è stata una buona partita, poteva essere una vittoria più tranquilla, ma loro sono ...