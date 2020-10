Nuovo dpcm | palestre e piscine restano aperte | fra una settimana nuova decisione

Leggi su sportface

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Le? Molto spesso i protocolli sono rispettati, altre volte ci giungono notizie di no. Daremo unaper adeguare i protocolli. Se ci sarà il rispetto di questi, non ci sarà ragione di sospenderle, altrimenti laprossima saremo costretti a sospendere anche l’attività sportiva al chiuso in”. Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte nel corso della sua conferenza stampa in cui ha presentato ilin risposta ai contagi che crescono. Per quanto riguarda le, dunque,ponziopilatesca:per un’altra, il Cts poi trarrà le proprie ...