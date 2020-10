MotoGP, GP Aragon 2020: trionfo Suzuki! Vince Alex Rins. Joan Mir, 3°, diventa leader del Mondiale. Chiude 7° Andrea Dovizioso (Di domenica 18 ottobre 2020) Ad Alcañiz si è concluso il Gran Premio di Aragona, quint’ultimo atto del Mondiale MotoGP 2020. Il successo è stato conquistato da Alex Rins (Suzuki), il quale ha preceduto Alex Marquez (Honda) e Joan Mir (Suzuki). Dal canto suo, Andrea Dovizioso ha concluso in settima posizione. Andiamo a vedere come si è arrivati a questo risultato. Alla partenza è subito corpo a corpo tra le Yamaha di Quartararo e Viñales. Lo spagnolo, che ha scelto due soft, riesce nel fondamentale compito di avere ragione del francese, il quale invece monta una media all’anteriore così come il compagno di squadra Morbidelli, che dal canto suo si pone in terza posizione. Clamoroso lo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Ad Alcañiz si è concluso il Gran Premio dia, quint’ultimo atto del. Il successo è stato conquistato da(Suzuki), il quale ha precedutoMarquez (Honda) eMir (Suzuki). Dal canto suo,ha concluso in settima posizione. Andiamo a vedere come si è arrivati a questo risultato. Alla partenza è subito corpo a corpo tra le Yamaha di Quartararo e Viñales. Lo spagnolo, che ha scelto due soft, riesce nel fondamentale compito di avere ragione del francese, il quale invece monta una media all’anteriore così come il compagno di squadra Morbidelli, che dal canto suo si pone in terza posizione. Clamoroso lo ...

