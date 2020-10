Le proteste contro le violenze della polizia in Nigeria (Di domenica 18 ottobre 2020) Vanno avanti da settimane, animate da migliaia di giovani: e ieri sono finite anche nella Serie A di calcio Leggi su ilpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Vanno avanti da settimane, animate da migliaia di giovani: e ieri sono finite anche nella Serie A di calcio

Ultime Notizie dalla rete : proteste contro Le proteste contro le violenze della polizia in Nigeria Il Post Thailandia: quinto giorno di proteste contro la monarchia

Ieri, in proteste con dinamiche simili, in serata i manifestanti avevano sgomberato i loro accampamenti senza l'intervento della polizia, ma promettendo simili dimostrazioni mordi e fuggi nei giorni ...

Gilet arancioni, la protesta arriva in Molise

Il movimento politico nazionale associa alle rivendicazioni politiche anche posizioni contrarie all'impiego dei vaccini e contro mascherine e distanziamento ...

