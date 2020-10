La Juve non sfonda a Crotone, finisce 1-1. Simy e Morata autori dei gol, Chiesa espulso (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la Juve riparte in campionato con un mezzo passo falso. Senza CR7, nel quarto turno di Serie A i bianconeri non vanno infatti oltre l'1-1 contro il Crotone. Dunque, non decolla la Juventus di Pirlo. Allo ‘Scida’ il Crotone va addirittura in vantaggio, costringendo i bianconeri alla rincorsa. Non convince il gioco dei padroni di casa, che non hanno ancora le idee chiare su come tradurre in pratica le intenzioni del nuovo allenatore. Primo punto dei rossoblù dopo tre ko di fila. La Juve sale a quota 8, dopo la vittoria con la Sampdoria, il pareggio con la Roma e 3-0 a tavolino sul Napoli. Questo l’esito dell’ultimo dei quattro anticipi della quarta giornata di campionato. Stroppa con il 3-5-2: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, lariparte in campionato con un mezzo passo falso. Senza CR7, nel quarto turno di Serie A i bianconeri non vanno infatti oltre l'1-1 contro il. Dunque, non decolla lantus di Pirlo. Allo ‘Scida’ ilva addirittura in vantaggio, costringendo i bianconeri alla rincorsa. Non convince il gioco dei padroni di casa, che non hanno ancora le idee chiare su come tradurre in pratica le intenzioni del nuovo allenatore. Primo punto dei rossoblù dopo tre ko di fila. Lasale a quota 8, dopo la vittoria con la Sampdoria, il pareggio con la Roma e 3-0 a tavolino sul Napoli. Questo l’esito dell’ultimo dei quattro anticipi della quarta giornata di campionato. Stroppa con il 3-5-2: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; ...

