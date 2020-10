DayDreamer a rischio: Amici prende il suo posto? (Di domenica 18 ottobre 2020) L’indiscrezione che sta facendo il giro del web sta gettando il amico fra i fan della soap opera DayDreamer- Le ali del sogno e dei protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir Sembrerebbe, infatti, che siano arrivate brutte notizie da Mediaset: i vertici avrebbero deciso di sospendere la soap opera che vede Can Yaman come protagonista. La “colpa” sarebbe della scuola di Amici di Maria De Filippi DayDreamer, nuovi guaiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 ottobre 2020) L’indiscrezione che sta facendo il giro del web sta gettando il amico fra i fan della soap opera- Le ali del sogno e dei protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir Sembrerebbe, infatti, che siano arrivate brutte notizie da Mediaset: i vertici avrebbero deciso di sospendere la soap opera che vede Can Yaman come protagonista. La “colpa” sarebbe della scuola didi Maria De Filippi, nuovi guaiArticolo completo: dal blog SoloDonna

linailygregorio : RT @Katy56928024: Trovo veramente assurdo che ci stiano facendo vedere la serie con il contagocce! Due puntate a settimana e con il rischi… - djellaba_ : RT @Katy56928024: Trovo veramente assurdo che ci stiano facendo vedere la serie con il contagocce! Due puntate a settimana e con il rischi… - Katy56928024 : Trovo veramente assurdo che ci stiano facendo vedere la serie con il contagocce! Due puntate a settimana e con il… - sassa_dega_ : RT @zaynsmyally: la sua donna, colei che farà di tutto pur di non vederlo in quello stato. a costo di mettere a rischio il loro rapporto. #… - zaynsmyally : la sua donna, colei che farà di tutto pur di non vederlo in quello stato. a costo di mettere a rischio il loro rapp… -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer rischio DayDreamer a rischio: Amici prende il suo posto? SoloDonna Daydreamer Anticipazioni Turche, Emre e Leyla si sposano in Segreto!

Grandi novità in arrivo nelle Trame delle Nuove Puntate di Daydreamer. Le Anticipazioni provenienti dalla ... Dopo aver lasciato Osman, la bella segretaria della Fikri Harika deciderà di rischiare ...

Demet Özdemir a Verissimo: «Tengo molto a Can Yaman, ma siamo solo amici»

Demet Özdemir è Sanem nella serie DayDreamer - Le ali del sogno ed è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nata in Turchia nel 1992 ha vissuto per lungo tempo a ...

Grandi novità in arrivo nelle Trame delle Nuove Puntate di Daydreamer. Le Anticipazioni provenienti dalla ... Dopo aver lasciato Osman, la bella segretaria della Fikri Harika deciderà di rischiare ...Demet Özdemir è Sanem nella serie DayDreamer - Le ali del sogno ed è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nata in Turchia nel 1992 ha vissuto per lungo tempo a ...