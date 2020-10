Cagliari | Zappa | “Voglio dare il massimo per questo club Mi ispiro a Maicon”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 18 ottobre 2020) Gabriele, terzino destro dele tra i giocatori più interessanti diinizio stagione, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare i primi tre punti ottenuti dalla squadra allenata da Di Francesco: "Siamo stati bravi nel primo tempo, io e Nandez, a muoverci anche senza palla e in modo coordinato per creare superiorità numerica e opportunità - ha dichiarato l'esterno sardo. Nella ripresa si è fatta un po' più dura, ci siamo dovuti abbassare perché il Torino premeva per recuperare ma è andata bene. Per noi è una vittoria importante nel nostro percorso di crescita. Il mio modello? Ho sempre avuto Maicon come punto di riferimento per il ruolo - ha svelato. Voglio conquistarmi lo spazio nele ...