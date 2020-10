Volley | A2 femminile | il programma della 6a giornata

(Di sabato 17 ottobre 2020) La Serie A2, come la Serie A1 e la Superlega, torna in campo per disputare la 6adi campionato; girone Est e girone Ovest, dopo l’impegno infrasettimanale5a, sono pronti a calpestare di nuovo il taraflex. Scopriamo insieme ildelle partita del girone Est e del girone Ovest di Serie A2previsto per la 6adi regular season. Megabox Vallefoglia – Photo Credit: Belli, MegaboxOfficial Facebook AccountA2: il6adel girone Est La gara di apertura del girone Est sarà quella tra Cutrofiano e Talmassons; le prime al momento guidano la classifica del girone Est dopo ...

La Serie A2 femminile, come la Serie A1 e la Superlega, torna in campo per disputare la 6a giornata di campionato; girone Est e girone Ovest, dopo l’impegno infrasettimanale della 5a giornata, sono ...Per il sesto turno del girone di andata in A2 la Sigel sarà ospite questo pomeriggio al PalaManera della Lpm Bam Mondoví, nell’anticipo del sabato del raggruppamento “Ovest”. Marsala arriva all’appunt ...