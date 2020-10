Pozzuoli, ex infermiere acceca un paziente: il motivo è assurdo (Di sabato 17 ottobre 2020) Pozzuoli, dramma all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Un litigio in attesa di passare per una visita è finito malissimo Tutto è successo in un attimo e in contorni sono ancora da chiarire. Ma secondo le prime testimonianze la drammatica aggressione della quale è rimasto vittima un 41enne appena fuori dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di … L'articolo Pozzuoli, ex infermiere acceca un paziente: il motivo è assurdo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 ottobre 2020), dramma all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Un litigio in attesa di passare per una visita è finito malissimo Tutto è successo in un attimo e in contorni sono ancora da chiarire. Ma secondo le prime testimonianze la drammatica aggressione della quale è rimasto vittima un 41enne appena fuori dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di … L'articolo, exun: ilproviene da Inews.it.

