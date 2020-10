Lazio, la carica di Caicedo: "Iniziano settimane impegnative. Diamo il massimo" (Di sabato 17 ottobre 2020) GENOVA - Stringe i denti, Felipe Caicedo . Contro la Sampdoria, anche se non al meglio, va in campo per cercare di non far pesare l'assenza di Ciro Immobile , squalificato. L'attaccante della Lazio , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) GENOVA - Stringe i denti, Felipe. Contro la Sampdoria, anche se non al meglio, va in campo per cercare di non far pesare l'assenza di Ciro Immobile , squalificato. L'attaccante della, ...

L’attaccante della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha dato la carica in vista del match: “Sono contento di tornare titolare, perché qualche giorno fa ho accusato un piccolo problema, ma ...

