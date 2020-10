Covid | nuovo record di casi giornalieri in Polonia | 9 622 in 24 ore

NicolaPorro : ?? Nuovo sequestro programmato per Natale. Il regimetto si nutre delle sue stesse menzogne, attacca @MaxDelPapa. E l… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, tra domani e lunedì un nuovo dpcm. Tra le ipotesi sul tavolo un coprifuoco, a partire dalle 22 o dall… - Agenzia_Ansa : #Covid, il nuovo dpcm arriverà tra domani e lunedì - bb_1774 : RT @magicaGrmente22: Passo dopo passo. Goccia dopo goccia. Coprifuoco e chiusure Covid, nuovo dpcm. Stavolta faranno fallire l'Italia http… - TgrRaiPuglia : Covid, attesa per il nuovo Dpcm. A Taranto ordinanza restrittiva - TGR Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

Conta ogni giorno”: è l’accorato appello che Angela Merkel ha rivolto ai tedeschi nel suo video-podcast del sabato. “Vi prego: rinunciate a ogni viaggio che non sia assolutamente necessario, ad ogni f ...Sono sette le persone in terapia intensiva in Alto Adige. Sono stati registrati 155 nuovi casi positivi. Il numero delle persone testate positive al coronavirus salgono pertanto a 4.648. Attualmente s ...