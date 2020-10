Calcio | Denis Dragus positivo al coronavirus | salterà Crotone-Juventus Il giocatore è lievemente sintomatico

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020), attaccante rumeno dele della Nazionale Under 21 del suo Paese, è stato trovatoal, come comunica lo stesso club una volta rientrato dagli impegni con la maglia della sua Romania. Il, è in isolamento. Come comunica il, i test sierologici dei giorni scorsi erano risultati negativi, mentre quello molecolare ha invece dato esito. Gli altri giocatori sono tutti negativi e hanno proceduto a effettuare l’isolamento fiduciario presso una struttura ricettiva locale. La squadra potrà allenarsi, ma non avere contatti con l’esterno. Ilè atteso dalla sfida di questa sera ...