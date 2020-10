Zucchine in padella, con pomodoro e scamorza (Di venerdì 16 ottobre 2020) La ricetta delle Zucchine in padella con pomodoro e scamorza è rapida, veloce e senza dubbio gustosa. Un piatto unico, ma all’occorrenza anche un contorno saporito e perché no un condimento per la pasta quando si va di fretta. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 3 Zucchine grandi180 g di scamorza50 g di parmigiano grattugiato3 cucchiai di pangrattato450 g di pomodorini in scatolaSale fino q.b.3-4 cucchiai di olio evo2 spicchietti d’aglioPer preparare le Zucchine in padella con pomodoro e scamorza iniziamo lavando e tagliando le Zucchine a cubetti abbastanza piccoli. Poi tagliate anche la scamorza, ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 16 ottobre 2020) La ricetta delleinconè rapida, veloce e senza dubbio gustosa. Un piatto unico, ma all’occorrenza anche un contorno saporito e perché no un condimento per la pasta quando si va di fretta. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 3grandi180 g di50 g di parmigiano grattugiato3 cucchiai di pangrattato450 g di pomodorini in scatolaSale fino q.b.3-4 cucchiai di olio evo2 spicchietti d’aglioPer preparare leinconiniziamo lavando e tagliando lea cubetti abbastanza piccoli. Poi tagliate anche la, ...

