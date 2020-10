Tale e Quale Show | l’imitazione di Alessandra Amoroso è un disastro

Leggi su biccy

(Di sabato 17 ottobre 2020) La scorsa settimana Giulia Sol aha imitato Christina Aguilera e se l’è cavata abbastanza bene, ieri sera però non le è andata altrettanto bene. L’attrice questa volta ha vestito i panni died ha cantato Mambo Salentino e Karaoke, ma personalmente ho trovato le due esibizioni terribili a livello vocale (il look c’era), più che un’imitazione a me è sembrata una caricatura venuta male…di Sandra Milo. Va detto che la giuria invece ha speso delle bellissime parole per la performance della Sol (ma qualcuno ha mai sentito uscire una critica dalla bocca dei giurati di?). Loretta Goggi ha fatto i suoi complimenti alla concorrente: “Sei ...