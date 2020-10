Scuole chiuse in Campania, scatta la protesta dei bus gialli (Di venerdì 16 ottobre 2020) I conducenti dei bus gialli dedicati al trasporto scolastico stanno protestando sul lungomare di Napoli diretti alla sede della Regione Campania per sollecitare un aiuto economico dopo il blocco delle attività del mondo della scuola deciso dal governatore De Luca per l’aumento dei contagi Covid. Il corteo, una lunga scia gialla che si è mossa dalla zona di Fuorigrotta, è controllato dalle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) I conducenti dei busdedicati al trasporto scolastico stannondo sul lungomare di Napoli diretti alla sede della Regioneper sollecitare un aiuto economico dopo il blocco delle attività del mondo della scuola deciso dal governatore De Luca per l’aumento dei contagi Covid. Il corteo, una lunga scia gialla che si è mossa dalla zona di Fuorigrotta, è controllato dalle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

