Ronaldo contro Spadafora: non ho infranto i protocolli covid (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Serie A si appresta a ripartire, seppur tra mille incertezze e incognite a causa dell'emergenza covid-19, ma più che le parole degli allenatori e i dubbi di formazione, alla vigilia della quarta di giornata di campionato è ancora Cristiano Ronaldo a prendersi la scena. Questa volta però non per un gol o un assist - CR7 è in isolamento dopo aver contratto in nazionale il coronavirus - ma per un vivace scambio di battute con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. «Non ho infranto nessun protocollo come hanno detto. Non ho infranto la legge italiana. Sono tutte bugie, ho fatto tutto come dovevo», ha assicurato l'ex stella del Real Madrid, che è asintomatico e sta bene. Tanto da prendere il sole e concedersi qualche nuotata nella sua mega villa.

