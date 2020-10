"Rischio la vita, vi prego in ginocchio". Calderoli, le frasi da panico sul virus: siamo sul precipizio (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Vi prego, vi supplico, anche in ginocchio: mettete la mascherina". Roberto Calderoli non poteva essere più chiaro di così sull'emergenza coronavirus. Il vicepresidente leghista del Senato chiede ai suoi elettori e agli italiani di "rispettare la richiesta di mettere la mascherina, quella vera, non uno straccio che copra il naso e la bocca, di mantenere il minimo distanziamento, di non creare assembramenti anche nel fine settimana, quando sembra scattare il "tana libera tutti". In Italia tira di nuovo na brutta aria, quella del lockdown. Ma soprattutto è sugli ospedali che corrono brividi lungo la schiena a chi leggere i bollettini quotidiani. "I numeri di questi giorni non prevedono solo il lockdown, che decreterebbe la morte economica del Paese - conclude tombale Calderoli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Vi, vi supplico, anche in: mettete la mascherina". Robertonon poteva essere più chiaro di così sull'emergenza corona. Il vicepresidente leghista del Senato chiede ai suoi elettori e agli italiani di "rispettare la richiesta di mettere la mascherina, quella vera, non uno straccio che copra il naso e la bocca, di mantenere il minimo distanziamento, di non creare assembramenti anche nel fine settimana, quando sembra scattare il "tana libera tutti". In Italia tira di nuovo na brutta aria, quella del lockdown. Ma soprattutto è sugli ospedali che corrono brividi lungo la schiena a chi leggere i bollettini quotidiani. "I numeri di questi giorni non prevedono solo il lockdown, che decreterebbe la morte economica del Paese - conclude tombale...

SkyTG24 : Un disastro ambientale al largo della Kamchatka, in #Russia, sta mettendo a rischio la vita marina della regione:… - AIRC_it : Sono stati identificati molti fattori di rischio per il tumore al seno, alcuni modificabili, come gli stili di vita… - demian_online : @_kiss_the_rain @intuslegens bello rispondere e bloccare. Si è proprio capito tutto di twitter (e della vita). Anzi… - Eugenio97289950 : RT @MoriMrc: A 42 anni, viste le notizie allarmistiche che danno, potrei considerarmi a rischio covid. Nonostante questo penso che la mia v… - Loredanataberl1 : RT @MoriMrc: A 42 anni, viste le notizie allarmistiche che danno, potrei considerarmi a rischio covid. Nonostante questo penso che la mia v… -

Ultime Notizie dalla rete : Rischio vita La porpora e il rischio della vita: i Cardinali Giusti tra le Nazioni ACI Stampa Chi ha il gruppo sanguigno 0 rischia meno il contagio e infezioni gravi da coronavirus

Sekhon sono giunti alle seguenti conclusioni: i pazienti COVID-19 con gruppo sanguigno A o AB hanno un rischio maggiore di richiedere ventilazione polmonare rispetto a quelli con gruppo sanguigno ...

Roberto Calderoli e il coronavirus: "Vi prego in ginocchio, mettetevi la mascherina. Io rischio la vita"\

"I numeri di questi giorni non prevedono solo il lockdown, che decreterebbe la morte economica del Paese - conclude tombale Calderoli -, ma mettono a rischio la mia vita, la tua vita, la vostra vita".

Sekhon sono giunti alle seguenti conclusioni: i pazienti COVID-19 con gruppo sanguigno A o AB hanno un rischio maggiore di richiedere ventilazione polmonare rispetto a quelli con gruppo sanguigno ..."I numeri di questi giorni non prevedono solo il lockdown, che decreterebbe la morte economica del Paese - conclude tombale Calderoli -, ma mettono a rischio la mia vita, la tua vita, la vostra vita".