Le azioni di Extinction rebellion in difesa di un mondo malato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le manifestazioni degli ambientalisti hanno avuto scarso risalto giornalistico, mentre i negazionisti del covid hanno ricevuto moltissima attenzione. Eppure le due emergenze vanno combattute insieme. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le manifestdegli ambientalisti hanno avuto scarso risalto giornalistico, mentre i negsti del covid hanno ricevuto moltissima attenzione. Eppure le due emergenze vanno combattute insieme. Leggi

paolomarr : RT @europaverde_it: ?? Supportiamo le azioni di @XrItaly, in presidio davanti alla sede #ENI di #Roma. ?? Per questo, chiediamo al Ministro… - RNA_antinuclear : Dichiarazione di emergenza mediatica dei lavoratori dell’informazione in appoggio alle azioni di Extinction Rebelli… - milano_xr : RT @europaverde_it: ?? Supportiamo le azioni di @XrItaly, in presidio davanti alla sede #ENI di #Roma. ?? Per questo, chiediamo al Ministro… - MilanoVerdi : RT @europaverde_it: ?? Supportiamo le azioni di @XrItaly, in presidio davanti alla sede #ENI di #Roma. ?? Per questo, chiediamo al Ministro… - UnitaNews : Ribellione 2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : azioni Extinction Le azioni di Extinction rebellion in difesa di un mondo malato - Tosca Ballerini Internazionale “Per una rivoluzione ambientale”: in piazza con cinque richieste

Sabato la manifestazione lanciata dopo l'assemblea di un mese fa in vicolo Bolognetti, con partenza alle 16 da piazza XX Settembre. Numerose le realtà promotrici e aderenti: "A un anno dalla dichiaraz ...

Extinction rebellion, a Roma si è conclusa una “calda” settimana di ribellione

Dal 5 all’11 ottobre Extinction rebellion ha organizzato una settimana di ribellione a Roma per chiedere un cambiamento del sistema che sta portando al collasso.

Sabato la manifestazione lanciata dopo l'assemblea di un mese fa in vicolo Bolognetti, con partenza alle 16 da piazza XX Settembre. Numerose le realtà promotrici e aderenti: "A un anno dalla dichiaraz ...Dal 5 all’11 ottobre Extinction rebellion ha organizzato una settimana di ribellione a Roma per chiedere un cambiamento del sistema che sta portando al collasso.