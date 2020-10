“Io non ho paura”, la bellissima poesia dedicata alle donne di Abdou Mbacke Diouf (Di venerdì 16 ottobre 2020) Raccontare, raccontarsi è un arte nobile e meravigliosa che non tutti sanno padroneggiare. Del resto come possiamo esprimere attraverso delle semplici parole, l’universo variegato che ci caratterizza in maniera univoca? Quel mondo interiore, intimo e incontaminato, che altro non è la nostra essenza più vera. Quella fatta di sentimenti che fanno battere il cuore e illuminare gli occhi quando scegliamo di metterci a nudo davanti a qualcuno, e farlo ci costa davvero tanto. Quella che solo poche, pochissime persone, riescono a cogliere e ad amare, per quello che vede, per quello che siamo, senza voler cambiare neanche un capello. Ecco, come si fa a descrivere e raccontare tutto questo? Così, dove non arriviamo noi, ecco che ci pensa la poesia, parole che attraversano il tempo, lo spazio e le dimensioni, e che pur essendo effimere ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 ottobre 2020) Raccontare, raccontarsi è un arte nobile e meravigliosa che non tutti sanno padroneggiare. Del resto come possiamo esprimere attraverso delle semplici parole, l’universo variegato che ci caratterizza in maniera univoca? Quel mondo interiore, intimo e incontaminato, che altro non è la nostra essenza più vera. Quella fatta di sentimenti che fanno battere il cuore e illuminare gli occhi quando scegliamo di metterci a nudo davanti a qualcuno, e farlo ci costa davvero tanto. Quella che solo poche, pochissime persone, riescono a cogliere e ad amare, per quello che vede, per quello che siamo, senza voler cambiare neanche un capello. Ecco, come si fa a descrivere e raccontare tutto questo? Così, dove non arriviamo noi, ecco che ci pensa la, parole che attraversano il tempo, lo spazio e le dimensioni, e che pur essendo effimere ...

