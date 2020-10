Il governo: mascherina anche in casa. E piovono insulti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il profilo twitter di Palazzo Chigi invita all'uso della mascherina quando si ricevono ospiti in casa con un video animato. Ma a molti italiani, che già sopportano poco la mascherina, nonostante sia un salvavita, l'invito non va giù. E così gli insulti si sprecano e anche i "vaffa"... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il profilo twitter di Palazzo Chigi invita all'uso dellaquando si ricevono ospiti incon un video animato. Ma a molti italiani, che già sopportano poco la, nonostante sia un salvavita, l'invito non va giù. E così glisi sprecano ei "vaffa"...

borghi_claudio : Un osservatore esterno penserebbe che il virus lo portano le mascherine: mesi senza mascherina, assembramenti, movi… - AnnalisaChirico : I controsensi del governo! Gli italiani con la mascherina all’aperto mentre i migranti positivi organizzano sommoss… - FratellidItalia : #Meloni: Divieto assembramento e obbligo mascherina valgono anche per spacciatori nigeriani o fate finta di non ved… - MariaZafarana : RT @sergioalesi: Minchia! Ora la #Meloni dice che tutti sapevano che arrivava una seconda ondata e il governo non ha fatto nulla. Ma se si… - LuciaLaVita1 : RT @sergioalesi: Minchia! Ora la #Meloni dice che tutti sapevano che arrivava una seconda ondata e il governo non ha fatto nulla. Ma se si… -

Ultime Notizie dalla rete : governo mascherina Il governo: mascherina anche in casa. E piovono insulti Il Tempo Come baciarsi in strada senza essere multati/ Nessun divieto: attenti a distanze e…

Come baciarsi in strada senza multa? Dopo la stangata a una coppia ecco le regole: i baci non sono vietati ma attenzione a togliersi la mascherina ...

Coronavirus in Gran Bretagna, obbligo di quarantena per chi arriva da Italia, Francia, Germania. Tutte le regole da seguire

Il Governo britannico ha raccomandato ai viaggiatori di utilizzare il trasporto pubblico per raggiungere il luogo della quarantena solo se strettamente necessario e, in quel caso, indossare la ...

Come baciarsi in strada senza multa? Dopo la stangata a una coppia ecco le regole: i baci non sono vietati ma attenzione a togliersi la mascherina ...Il Governo britannico ha raccomandato ai viaggiatori di utilizzare il trasporto pubblico per raggiungere il luogo della quarantena solo se strettamente necessario e, in quel caso, indossare la ...