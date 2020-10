Benevento | Vigorito | “Meglio schierare la primavera che fermare tutto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente delOresteè intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos, analizzando la delicata situazione che sta attraversando il calcio italiano, colpito dalla pandemia da Covid-19: “Se il campionato non venisse concluso il calcio italiano fallirebbe. E una cosa del genere non possiamo permettercela. Nonostante le numerose positività i calciatori sono super controllati e non appena il tampone risulta positivo vengono messi in isolamento. Credo che sia molto più pericoloso un asintomatico che gira liberamente infettando le persone.tutto non è un’ipotesi – ha ribadito il patron dei campani – se dovesse servire sarei pronto aanche la. Credo che una bolla stile Nba non sia possibile. In Italia non ...