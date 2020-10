Tommaso Zorzi lascia il Gf Vip? Il motivo è molto grave (Di giovedì 15 ottobre 2020) Questo articolo Tommaso Zorzi lascia il Gf Vip? Il motivo è molto grave . L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi, sembra abbia deciso di abbandonare il programma. Ecco cosa è successo. In queste ultime ore circola una notizia davvero sconvolgente per tutti gli amanti del Grande Fratello Vip, cioè l’uscita dalla casa di Tommaso Zorzi. Quest’ultima edizione del reality show è davvero molto ricca di colpi di … Leggi su youmovies (Di giovedì 15 ottobre 2020) Questo articoloil Gf? Il&e. L’attuale concorrente del Grande Fratello, sembra abbia deciso di abbandonare il programma. Ecco cosa &e; successo. In queste ultime ore circola una notizia davvero sconvolgente per tutti gli amanti del Grande Fratello, cio&e; l’uscita dalla casa di. Quest’ultima edizione del reality show &e; davveroricca di colpi di …

