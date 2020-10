Covid, via a nuovo protocollo Influnet: un solo tampone per chi ha sintomi (Di giovedì 15 ottobre 2020) La sorveglianza epidemiologica Influnet quest’anno dovrà controllare, oltre a influenza e sindromi simil-influenzali, anche gli eventuali casi di Covid-19. Il nuovo protocollo è pronto a partire. La nuova ondata di Covid-19 in Italia, arrivata in concomitanza con l’inizio dell’autunno, ha messo i medici di fronte alla necessità di combattere contemporaneamente l’influenza e il virus. I sintomi, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) La sorveglianza epidemiologicaquest’anno dovrà controllare, oltre a influenza e sindromi simil-influenzali, anche gli eventuali casi di-19. Ilè pronto a partire. La nuova ondata di-19 in Italia, arrivata in concomitanza con l’inizio dell’autunno, ha messo i medici di fronte alla necessità di combattere contemporaneamente l’influenza e il virus. I, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

lorepregliasco : Ospedale Pavia, prof. Bruno a Sky TG24: “Reparto Covid pieno” - eziomauro : Dalla Germania aiuti ai sopravvissuti della Shoah per superare la crisi da Covid 19 - Adnkronos : #Crisanti: 'Tracciamento ormai inutile, necessarie chiusure via via più estese' #covid - AntonioGrzt : RT @giuslit: No. Vi prego. Ditemi che è uno scherzo... Non ci posso credere. Nemmeno nella Corea del Nord accadono certe cose: “Contribuent… - SilvanoSalviato : RT @giuslit: No. Vi prego. Ditemi che è uno scherzo... Non ci posso credere. Nemmeno nella Corea del Nord accadono certe cose: “Contribuent… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid via Covid a Napoli, è allarme contagi condominiali: record di casi in un palazzo di via Petrarca Il Mattino Covid, via a nuovo protocollo Influnet: un solo tampone per chi ha sintomi

La sorveglianza epidemiologica Influnet quest’anno dovrà controllare, oltre a influenza e sindromi simil-influenzali, anche gli eventuali casi di Covid-19. Il nuovo protocollo è pronto a partire. La ...

Coronavirus, Crisanti non si illude: "Servono chiusure più estese, il tracciamento ormai è inutile"

«Adesso è tardi per il contact tracing, con questi numeri bisogna diminuire i contatti personali e passare a chiusure via via più estese». C’è poco da illudersi per Andrea Crisanti ...

La sorveglianza epidemiologica Influnet quest’anno dovrà controllare, oltre a influenza e sindromi simil-influenzali, anche gli eventuali casi di Covid-19. Il nuovo protocollo è pronto a partire. La ...«Adesso è tardi per il contact tracing, con questi numeri bisogna diminuire i contatti personali e passare a chiusure via via più estese». C’è poco da illudersi per Andrea Crisanti ...