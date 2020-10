Covid in Campania, scuole chiuse: vietate feste e cerimonie civili e religiose (Di giovedì 15 ottobre 2020) È in corso di pubblicazione un?ordinanza, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca ? che sarà trasmessa a breve - contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione... Leggi su ilmattino (Di giovedì 15 ottobre 2020) È in corso di pubblicazione un?ordinanza, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca ? che sarà trasmessa a breve - contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione...

TgLa7 : ?? Impennata #Covid in #Campania: governatore #DeLuca prepara misure: nelle prossime ore restrizioni su trasporti e… - Agenzia_Ansa : #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima re… - fanpage : Il governatore della Campania De Luca ha chiesto l’aiuto del Governo per affrontare la seconda fase dell’epidemia d… - krudesky : RT @Virus1979C: Covid in Campania, oggi 1.127 contagiati e nove morti: è la prima volta sopra il muro dei mille - mattinodinapoli : Covid in Campania, scuole chiuse: vietate feste e cerimonie civili e religiose -