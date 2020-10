Usa 2020 | Guardia Nazionale pronta a intervenire se sarà caos post voto

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ildopo ilnegli Stati Uniti è un’ipotesi più che concreta. Al punto che il ministro dell’Esercito Ryan McCarthy, durante un incontro al Pentagono, ha dichiarato che “la” in vista di possibili disordinielettorali e qualora le forze dell’ordine ne avessero bisogno. “Per ora”, specifica però, “non è arrivata alcuna richiesta”. Il ministro ha ricordato come il compito dellasia quello di proteggere le forze federali e non di pattugliare le strade.La dichiarazione di McCarthy arriva alla vigilia dell’incontro televisivo a distanza dei due candidati alla Casa Bianca. Nessun ...