Sampdoria, Ferrero: «Di Coronavirus non si muore, non enfatizziamo»

Massimo Ferrero ha parlato della situazione Coronavirus legata alla Serie A

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Radio Capital della situazione legata al Coronavirus e della bolla per la Serie A.

Coronavirus – «Di Coronavirus non si muore, rispettiamo la malattia ma non enfatizziamo. Gli scienziati vanno in televisione e ognuno dice qualcosa di diverso. Il tampone? Gli scienziati possono metterselo da qualche altra parte».

BOLLA SERIE A – «Non ci inventiamo cose che non esistono. Gli stadi possono restare aperti al 30%. L'incertezza uccide le menti delle persone.

