Inchiesta sul caso Pivetti: sequestrati 1,2 milioni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Gdf di Milano sta eseguendo un sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro a carico di Leonardo 'Leo' Isolani, della moglie e della figlia Tre Ferrari Gran Turismo, conti correnti e soldi: un patrimonio che la guardia di finanza ha deciso di sequestrare preventivamente al pilota di rally, Leonardo «Leo» Isolani, alla moglie e alla … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

